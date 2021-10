Bordeaux Musée national des douanes Bordeaux, Gironde BD/Douane Musée national des douanes Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du jeudi 21 octobre au mercredi 17 novembre à Musée national des douanes

Découvrez notre exposition temporaire avec un guide. La nouvelle exposition temporaire du MND apporte une lecture inédite et décalée de la douane et de ses missions à travers le regard de 35 auteurs de bandes dessinées. Pour mieux découvrir la trentaine d’œuvres originales et la cinquantaine de reproductions de planches qui la composent, notre médiatrice culturelle vous propose des visites guidées. Suivez-la à travers les cinq parties thématiques de l’exposition : des gabelous de l’Ancien Régime aux gardiens de la frontière moderne, des douaniers garde-côtes aux agents pourchassant la contrebande, vous verrez comment la BD s’est emparé de cette figure populaire.

Sur inscription de préférence

Musée national des douanes Bordeaux 1 place de la Bourse Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T12:15:00 2021-10-21T13:15:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T16:00:00;2021-11-17T16:00:00 2021-11-17T17:00:00

