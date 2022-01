BAZ 2022 Nina Attal (FR) – The Brooks (Can) Beauvais, 19 mars 2022, Beauvais.

BAZ 2022 Nina Attal (FR) – The Brooks (Can) Beauvais

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19 23:00:00

Beauvais Oise Beauvais

23 23 Depuis 10 ans, Nina Attal aime évoluer avec divers styles musicaux « roots ». L’auteure-compositrice est une excellente guitariste et en public, elle est à sa place. Le dernier album, nommé « Pieces of soul » laisse la place à une belle évolution grâce à la voix de Nina Attal. La production est magnifique et davantage orientée vers la pop, voire le Folk et le Rock.

The Brooks c’est chaleureux avec du rythme qui balance bien et de la variété dans la manière d’aborder les arrangements, accompagné parfois de pointes de jazz. Les huit musiciens qui officient au sein de The Brooks sont des pointures et le groupe a été plusieurs fois récompensé, notamment au Canada, leur pays d’origine. Si vous aimez les ambiances de types James Brown ou Herbie Hancock, vous allez-vous régaler.

Le Blues autour du Zinc

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-01-24 par