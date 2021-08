Bastien sans main Espace Sarah Bernhardt, 6 octobre 2021, Goussainville.

Bastien sans main

Espace Sarah Bernhardt, le mercredi 6 octobre à 15:00

Théâtre de récit et cirque – à partir de 5 ans – Cie Théâtre du Phare Rebecca est une maîtresse de maternelle qui a peur de tout : de la pluie, du beau temps et même des toboggans. Elle a dans sa classe un petit garçon que personne ne comprend, un petit garçon qui ne parle pas et à qui personne ne veut donner la main. Les seuls mots que Bastien sait dire, c’est « chaussures » et « lacets ». Et encore, il dit « saussures » et « lafets ». Rebecca va tout faire pour que le petit Bastien trouve sa place dans la classe… quitte à déplacer des montagnes ! Pour parler de la différence aux tous petits, Olivier Letellier associe cirque et théâtre : un jongleur pour Bastien, une comédienne pour Rebecca. En partenariat avec le réseau Cirqu’Evolution

De 2 à 5€

Avec humour et sensibilité, ils nous parlent de ces rencontres qui changent une vie.

Espace Sarah Bernhardt 82 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville



2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T15:45:00