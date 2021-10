Charmes Charmes Charmes, Vosges BARZINGAULT EN CONCERT Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

BARZINGAULT EN CONCERT 2021-10-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-30 22:00:00 22:00:00

Charmes Vosges Charmes

Charmes Vosges Charmes 7 EUR Concert qui mêle chanson et humour. Le chanteur Barzingault sera accompagné de piano, accordéon, contrebasse et violon.

Pass sanitaire demandé. Billetterie à la Maison du Livre et de la Culture et avant le concert. +33 9 64 43 05 78 https://ville-charmes.fr/fr/ barzingault dernière mise à jour : 2021-09-29 par

