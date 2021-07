BARS EN SCÈNE Narbonne, 21 août 2021-21 août 2021, Narbonne.

BARS EN SCÈNE 2021-08-21 – 2021-08-21

Narbonne Aude Narbonne

Après le succès d’une première édition en 2020, « Les bars en scène » reviennent les vendredi 20 et samedi 21 août, sur le thème : « Voyages autour du monde ». A cette occasion, les restaurateurs, bars et cafés s’allient pour proposer une soirée conviviale et festive, en coeur de ville. Au programme : cuisine du monde, découvertes de producteurs locaux, animations musicales, décorations, jeux en journée, etc.

Pour accompagner ce week-end de fête, la Ville organise des animations en journée, le samedi, entre 14h et 18h :

• un rallye urbain numérique géant : un mélange d’escape game et de chasse au trésor digitale.

En (re)découvrant le patrimoine, l’objectif est de retrouver les codes cachés en ville et de remplir les missions (défis photo, énigmes, questions…). Une aventure digitale et interactive à vivre entre amis ou famille. Gratuit sur inscription sur place ou sur www.eole.11com/runnarbonne

• sur le cours Mirabeau et les Barques : déambulation de maquilleuses pour enfants et de sculpteurs de ballons.

