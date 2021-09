Gradignan Théâtre des Quatre Saisons Gironde, Gradignan BAR’ÒC – LO VIATGE D’AMOR / Gli Incogniti – La Manufacture Verbale Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan

BAR’ÒC – LO VIATGE D’AMOR / Gli Incogniti – La Manufacture Verbale Théâtre des Quatre Saisons, 21 octobre 2021, Gradignan. BAR’ÒC – LO VIATGE D’AMOR / Gli Incogniti – La Manufacture Verbale

Théâtre des Quatre Saisons, le jeudi 21 octobre à 20:15

Gli Incogniti est l’ensemble de musique baroque dirigé par la violoniste virtuose Amandine Beyer. La Manufacture Verbale, un ensemble vocal créé autour de la musique de tradition orale par le compositeur Jakes Aymonino. Ils figurent parmi les plus fidèles compagnons du Théâtre des Quatre Saisons. C’est ici qu’ils se sont rencontrés, d’abord humainement puis artistiquement. Le résultat aboutit à une forme musicale hybride. Les notes de Jean-Sébastien Bach se mêlent à des chants d’amour arabes et indiens, la musique de Monteverdi côtoie la langue des poètes occitans, les Suites de Pachelbel rencontrent la langue d’oc d’une musique limousine… On se laisse embarquer avec délice dans ce voyage.

Tarifs : de 5 à 20€

Oser la rencontre entre la musique savante des compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles et des chants populaires issus du monde entier, tel est le pari de ce concert inédit. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:15:00 2021-10-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu Théâtre des Quatre Saisons Adresse Parc de Mandavit Ville Gradignan lieuville Théâtre des Quatre Saisons Gradignan