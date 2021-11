Nantes BARBEROUSSE Loire-Atlantique, Nantes PTI MIX DJ SET BARBEROUSSE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dimanche 28 novembre, 19h00 PTI MIX DJ SET * Le Pti Mix, projet porté par l’association SET’UP, vous propose un édition spéciale pour clôturer le festival barbars. De 19h a 3h Felix Kruger, Jean yo, Ju Ace, Mad daffy et Mirouf arpenteront le pont du Barberousse. Le Pti Mix est fier de vous partager ses talents connus et reconnus de la scène dominical nantais et de donner une fin à ce festival national qui est cher à notre milieu. https://www.facebook.com/setupassociation/ https://www.facebook.com/Leptimix https://www.facebook.com/mirouflive/?fref=ts *

