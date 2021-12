BARBARA, MARIA, CHRISSIE ET MOI ! rouge belle de mai, 18 décembre 2021, Marseille.

BARBARA, MARIA, CHRISSIE ET MOI !

rouge belle de mai, le samedi 18 décembre à 21:00

[http://www.geraldinebaldini.com](http://www.geraldinebaldini.com)chanté de Chrissie Hynde, Barbara, Maria Callas et de la comédienne Géraldine BALDINI, en toute intimité, qui dévoile et retrace certains rendez-vous de la vie, qui transforment et transportent ailleurs, guide par… une voi(e)x. « Seule en scène, Géraldine Baldini interprète tour à tour les 3 chanteuses où se succèdent les situations rocambolesques et parfois dramatiques de ces personnalités hors du commun. Avec une énergie et un abattage assumés, dans un style à la fois déjanté et fantasque, l’actrice/chanteuse raconte, y compris sa propre histoire. En passant du célèbre « Castra diva » avec une belle voix de soprano, à la voix murmurée de Barbara pour sa chanson « Nantes » et entonne avec force et un timbre de rockeuse qui décape, Chrissie Hynde des Pretenders. Les spectateurs ont longuement applaudi cette artiste multiforme… » La Provence du 12/03/19 Mise en scène : Sylviane Simonet – Régie son et light: Alain Prescelti – Visuel: Olivier Schmitz – Photo : Mahaut Moulinier Dourdy + d’infos & vidéo : www.geraldinebaldini.com Ouverture à 19h30 – Restauration 8E/10E Spectacle à 21h – PAF 10E

10€

♫♫♫

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



