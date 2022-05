Bandastics en fête Le Blanc, 2 juillet 2022, Le Blanc.

Bandastics en fête Le Blanc

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-02 13:00:00

Le Blanc Indre Le Blanc

7ème édition des Bandastics en Fête en plein air en centre-ville du Blanc.

Concert entièrement gratuit et repas sur réservation.

-La journée commencera en musique à partir de 10h par l’animation du marché et du centre ville par la Banda locale les Bandastics.

-17h passe rues par les fanfares, brass band et bandas.

-20h soirée avec repas et bodéga.

Passe-rue et animations des quartiers et des bars, grande soirée bodéga.

+33 2 54 37 00 81

7ème édition des Bandastics en Fête en plein air en centre-ville du Blanc.

Concert entièrement gratuit et repas sur réservation.

-La journée commencera en musique à partir de 10h par l’animation du marché et du centre ville par la Banda locale les Bandastics.

-17h passe rues par les fanfares, brass band et bandas.

-20h soirée avec repas et bodéga.

© Bandastic de Brenne

Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-20 par