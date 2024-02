Marché aux fleurs et aux produits fermiers Gargilesse-Dampierre, dimanche 12 mai 2024.

Marché aux fleurs et aux produits fermiers Gargilesse-Dampierre Indre

Marché aux fleurs et aux produits fermiers.

Des producteurs de l’Indre mais aussi des départements limitrophes viennent vous faire découvrir leurs propositions de végétaux, de produits du terroir et d’artisanat dans les rues du village. Expositions, espace enfants dessins, coloriages, restauration et buvette sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:30:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Place Alexandre Manceau

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com

L’événement Marché aux fleurs et aux produits fermiers Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Vallée de la Creuse