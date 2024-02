Foire à la Tomate Arpheuilles, dimanche 12 mai 2024.

Foire à la Tomate Arpheuilles Indre

La foire aux plants de tomates à Arpheuilles est une manifestation presque incontournable, depuis près de cent cinquante ans, pour cette petite commune.

La foire se déroule au cœur du village, sur la place de la mairie. Marché pour les amateurs de tomates et de plants de légumes et de fleurs.

La foire aux plants se termine en fin de matinée et se prolonge aux alentours de midi par un repas traditionnel (tête de veau) à la salle des fêtes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12

Arpheuilles 36700 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Foire à la Tomate Arpheuilles a été mis à jour le 2024-02-15 par ADT INDRE