Match d'improvisations théâtrales Bélâbre, samedi 11 mai 2024.

Match d’improvisations théâtrales Bélâbre Indre

Samedi

Deux équipes de comédiens s’affrontent sous le regard aiguisé d’un arbitre loufoque. A vous de choisir la meilleure équipe ! Une expérience unique, un moment convivial et joyeux pour tous, suivi du verre de l’amitié.

Calqués sur les matchs de hockey, les matchs d’improvisation théâtrale en reprennent le cérémonial. A partir d’un sujet tiré au sort, deux équipes doivent trouver une situation, une histoire et des personnages. C’est alors « l’affrontement » sous l’autorité de l’arbitre et sous le regard du public qui désignera la meilleure équipe. .

1 La Croux

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire

Début : 2024-05-11 20:30:00

fin : 2024-05-11



