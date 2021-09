Cahors Cahors Cahors, Lot Ban des Vendanges Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot Cahors Le rendez-vous est donc fixé à 10 heures pour la messe qui sera célébrée en l’église Saint Barthélémy de Cahors. Pour cet anniversaire, le choix du lieu n’a pas été fait par hasard. En effet, Barthélémy est souvent identifié au disciple Nathanael mentionné dans l’évangile selon St Jean. Dans cet évangile, il est précisé qu’il est de Cana. Il pourrait donc être le marié des Noces de Cana, mariage durant lequel le Christ changea l’eau en vin. Il était donc naturel que les vignerons, qui transforment l’eau de la rivière Lot traversant le vignoble en un admirable vin, choisissent l’église St Barthélemy pour cet exceptionnel ban des vendanges 2021. A la fin de l’office, la procession se dirigera vers la vigne du Pont Valentré, où, après les intronisations et la proclamation du Ban des Vendanges, le vin d’honneur sera servi au pied du célèbre monument. Les impétrants chevaliers du jour et leurs proches seront ensuite reçu en grande pompe par le Grand Conseil pour le traditionnel repas gastronomique de début des vendanges au restaurant « La Chartreuse » à Cahors sur les berges du Lot. C’est une tradition ancestrale qui remonte au Moyen âge, du temps où tout seigneur était libre d’établir des règlements dits ” droit de ban ” sur l’étendue de ses terres. Ce droit féodal fut imposé par les Mérovingiens et Carolingiens. Puis le droit banvin laissa au seigneur l’entière exclusivité de vendre son vin en premier. Au delà des faits historiques, on se doit de retenir la finalité la plus noble de cette tradition, celle de la recherche de la qualité : Les experts dépêchés dans les vignes avaient pour mission essentielle de s’assurer que les raisins avaient atteint la parfaite maturité, afin de permettre l’ouverture du ban. C’est donc dans la lignée de cette tradition que, chaque début septembre avant le ramassage des premières grappes, les vignerons de l’appellation Cahors tiennent chapitre de manière tournante dans une des communes de son territoire. Compte tenu de la maturité du raisin, celui-ci a été arrêté pour le millésime 2021 au dimanche 19 septembre. Et, en cette année de cinquantenaire de son AOC , le Grand Conseil de la Confrérie a fait le choix pour cet exceptionnel Ban des Vendanges de la capitale de son AOC : CAHORS. contact@confrerie-vindecahors.fr Le rendez-vous est donc fixé à 10 heures pour la messe qui sera célébrée en l’église Saint Barthélémy de Cahors. Pour cet anniversaire, le choix du lieu n’a pas été fait par hasard. En effet, Barthélémy est souvent identifié au disciple Nathanael mentionné dans l’évangile selon St Jean. Dans cet évangile, il est précisé qu’il est de Cana. Il pourrait donc être le marié des Noces de Cana, mariage durant lequel le Christ changea l’eau en vin. Il était donc naturel que les vignerons, qui transforment l’eau de la rivière Lot traversant le vignoble en un admirable vin, choisissent l’église St Barthélemy pour cet exceptionnel ban des vendanges 2021. A la fin de l’office, la procession se dirigera vers la vigne du Pont Valentré, où, après les intronisations et la proclamation du Ban des Vendanges, le vin d’honneur sera servi au pied du célèbre monument. Les impétrants chevaliers du jour et leurs proches seront ensuite reçu en grande pompe par le Grand Conseil pour le traditionnel repas gastronomique de début des vendanges au restaurant « La Chartreuse » à Cahors sur les berges du Lot. @ban des vendanges dernière mise à jour : 2021-09-09 par

