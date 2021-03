Baltazar Montanaro & Benjamin Flao, 20 juin 2021-20 juin 2021, Marseille.

Baltazar Montanaro & Benjamin Flao 2021-06-20 11:00:00 11:00:00 – 2021-06-20 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille Bouches-du-Rhône

13 15 Cette création réunit la musique sensible de Baltazar Montanaro et le coup de pinceau onirique de Benjamin Flao. Outre sa forme hybride, entre deux disciplines artistiques, AMOURS dessinées a une autre particularité, celle d’être sans parole, sans mot. Baltazar et Benjamin vont créer un univers qui leur est propre. Une traversée à taille humaine, qui rappelle dans ces temps troublés, à quel point l’Homme doit être éclairé s’il veut être capable du meilleur.

Concert

Musique expérimentale

Musique traditionnelle et dessin

