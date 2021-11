Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille BALKANS SESSIONS LIVE : Orchestre National de Syldavie La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[http://www.orchestre-syldavie.com](http://www.orchestre-syldavie.com)le concert, l’Orchestre National de Syldavie nous invite pour un voyage aux confins de ces terres d’Europe de l’Est où la nostalgie, la mélancolie côtoient depuis toujours la fougue, l’exubérance et la chaleur humaine. Chansons Polonaises, Russes mais également Hongroises où encore Tziganes, entre traditions et compositions originales, c’est accompagné par l’accordéon, la guitare, la contrebasse et de ses deux violons, que l’Orchestre National de Syldavie nous fera découvrir la diversité, la richesse de ces musiques d’Europe de l’Est! Un débordement festif, qui vous donnera des fourmis dans les jambes et une furieuse envie de prendre la route… Le site internet : www.orchestre-syldavie.com Vidéo clip « Alo Malo » : [https://youtu.be/U9BRnaLImYo](https://youtu.be/U9BRnaLImYo) Vidéo répétion : [https://youtu.be/zgigJLcD-cg](https://youtu.be/zgigJLcD-cg) Facebook : [https://www.facebook.com/Orchestre-National-de-Syldavie-106783261203474](https://www.facebook.com/Orchestre-National-de-Syldavie-106783261203474)

Entrée libre

