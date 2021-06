BALAPHONICS Le Moulin Blanc Plaine du moulin, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Leers.

BALAPHONICS

Le Moulin Blanc Plaine du moulin, le vendredi 2 juillet à 15:30

**10 ANS DES BELLES SORTIES** —————————– **BALAPHONICS** ————— Les ingrédients spéciaux de cette mixture épicée seront les voix de Kandy Guira, Jupiter & Okwess, Moriba Diabaté (-M- Lamomali) et Franz Von (K.O.G & the Zongo Brigade). Autant d’artistes que nous suivons de près ou avec qui nous avons pu collaborer plus directement à Bamako, dans le cas du griot Moriba Diabaté. C’est donc un voyage vocal et musical que propose Balaphonics à l’auditeur de Spicy Boom Boom : entre le Congo de Jupiter & Okwess, le Burkina Faso de Kandy Guira, le Mali de Moriba Diabaté, et le flow acéré du jamaïcain Franz Von, cet album est un patchwork de timbres et de saveurs variées, une spécialité concoctée à Paris mais avec de goûtus ingrédients afros, dans une fusion détonante et généreuse. **15h30** Goûter concert (scolaires uniquement) **20h00** Concert

Gratuit ; Plein air

Balaphonics n’a qu’une envie, c’est de vous réveiller les papilles et d’enfiévrer votre dancefloor avec son Spicy Boom Boom

Le Moulin Blanc Plaine du moulin Rue Hoche 59115 Leers Leers Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T15:30:00 2021-07-02T21:00:00