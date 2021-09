Orléans Ponton - quai du Châtelet Loiret, Orléans Balades sur les bateaux de Loire Ponton – quai du Châtelet Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Vivez l’expérience des mariniers grâce aux promenades organisées en bateaux. Certains bateaux sont adaptés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Départ : Grand ponton – Tous les jours de 10h à 19h Durée 30 min Tarifs : Adulte : 7€ Jeune (de 5 à 16 ans) : 4€ Forfait Famille (2 adultes et jusqu’à 3 enfants) : 20 € Gratuit pour les moins 5 ans Réservation : Billetterie ouverte du 22 au 26 septembre, de 10h à 19h, au Grand ponton. Réservation possible jusqu’au 15 septembre pour les groupes de + 10 personnes ([[reservation@evt-infos.com](reservation@evt-infos.com)](reservation@evt-infos.com)). Dans le cadre du festival de Loire Ponton – quai du Châtelet Orléans quai du châtelet ponton Orléans Loiret

