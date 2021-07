BALADES NATURE EN VILLE Villers-lès-Nancy, 18 août 2021-18 août 2021, Villers-lès-Nancy.

BALADES NATURE EN VILLE 2021-08-18 10:00:00 – 2021-08-18 11:30:00

Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Villers-lès-Nancy

Découvrez la nature près de chez vous et partagez vos idées pour la protéger ici et partout en Europe !

Nous vous donnons rendez-vous pour une balade familiale dans un lieu surprenant de biodiversité à Nancy, sa métropole et alentour.

Mercredi 18 août 2021 de 10h00 à 11h30

Au Jardin Botanique du Grand Nancy

Le programme des balades nature

Chaque balade nature se déroulera ainsi :

1. Accueil et promenade d’une demi-heure afin de découvrir la biodiversité de chaque lieu visité, au côté d’un expert qui partagera avec nous ses connaissances et sa passion.

2. Atelier de débats et de réflexion sur vos idées pour mieux protéger la biodiversité ici et en Europe dans le futur. L’ensemble de vos idées et contributions seront les bienvenues !

Cet atelier est adapté aux enfants qui pourront eux aussi exprimer leurs idées – car ce sont bien eux les premiers concernés par l’avenir de l’Europe.

Vos idées comptent et façonneront l’avenir de l’Europe ! En effet, la synthèse des ateliers menés lors des trois balades sera ajoutée aux débats menés à l’échelle européenne sur la biodiversité et bien d’autres sujets dans le cadre de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe.

europedirect@cristeel.fr +33 3 54 58 59 83 http://cristeel.fr/index.php/802-balades-nature-en-ville-trois-promenades-europeennes-pres-de-chez-soi

ED Lorraine Grand Est

