Cazères Maison Garonne Cazères, Haute-Garonne Balades et découvertes Maison Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Balades et découvertes Maison Garonne, 24 mars 2021-24 mars 2021, Cazères. Balades et découvertes

du mercredi 24 mars au mercredi 23 juin à Maison Garonne

Programme des sorties nature **24 mars :** Les fleurs des sous-bois au printemps.

Le temps d’une balade en bord de Garonne, partons découvrir les plantes qui fleurissent tôt au printemps profitant de la lumière tant que les arbres n’ont pas encore de feuilles.

Rendez-vous à **14h30 devant la Maison Garonne.** **21 avril :** Cherchons les insectes.

Dans les jardins familiaux, les insectes sont nos amis. Apprenons à les voir, à les identifier.

Rendez-vous à **14h30 à l’entrée des jardins.** **19 mai :** A tire d’ailes, les papillons de jour.

Allons voir les papillons au jardin du ramier, nous essayerons de comprendre pourquoi il est important de protéger la flore naturelle.

Rendez-vous à **14h30 devant la Maison Garonne.** **23 juin :** Libellules et demoiselles.

Rendons-nous dans la zone humide de Palaminy, nous y trouverons une grande variété de libellules et peut-être observerons-nous leur ballet nuptial.

Rendez-vous à **14h30 sur le parking à l’entrée du site.** Sorties tout public. Des jumelles sont conseillées si vous en avez.

En cas d’intempéries, nous vous proposons, à la place, une projection de photos sur le sujet, à la Maison pour tous, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Dans le cadre de ce projet _Théâtre de la vie à Cazères sur Garonne_, nous vous proposons aussi Les contes du jardin (renseignements : 06 62 47 31 33). **Contact Balades et découvertes :**

06 26 64 93 00

[didier.environnement31@gmail.com](mailto:didier.environnement31@gmail.com) Projet co-financé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Gratuit, sur inscription

Reconnaître fleurs et petites bêtes avec Cazères Ethique Maison Garonne Quais de Garonne Cazères Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T14:30:00 2021-03-24T15:30:00;2021-04-21T14:30:00 2021-04-21T15:30:00;2021-05-19T14:30:00 2021-05-19T15:30:00;2021-06-23T14:30:00 2021-06-23T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Lieu Maison Garonne Adresse Quais de Garonne Cazères Ville Cazères