Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Balades à poney Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Balades à poney Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Balades à poney 2021-07-30 – 2021-07-30 Villedieu-les-Poêles 8 Place des Costils

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Pendant l’été, profitez des balades à poney pour enfants à Villedieu-les-Poêles, avec le centre équestre de la Chapelle-Cécelin ! Les enfants feront un petit tour de la ville le long de la Sienne accompagnés en main d’un moniteur. Au départ de l’Office de tourisme, 4 créneaux de 30min sont proposés : 14h30, 15h, 15h30 et 16h. Places limitées à 4 enfants par créneau. Tarif : 2,50€ par enfant. Réservation et règlement à l’Office de tourisme de Villedieu Intercom. Pendant l’été, profitez des balades à poney pour enfants à Villedieu-les-Poêles, avec le centre équestre de la Chapelle-Cécelin ! Les enfants feront un petit tour de la ville le long de la Sienne accompagnés en main d’un moniteur. Au départ de… contact@ot-villedieu.fr +33 2 33 61 05 69 http://ot-villedieu.fr/ Pendant l’été, profitez des balades à poney pour enfants à Villedieu-les-Poêles, avec le centre équestre de la Chapelle-Cécelin ! Les enfants feront un petit tour de la ville le long de la Sienne accompagnés en main d’un moniteur. Au départ de l’Office de tourisme, 4 créneaux de 30min sont proposés : 14h30, 15h, 15h30 et 16h. Places limitées à 4 enfants par créneau. Tarif : 2,50€ par enfant. Réservation et règlement à l’Office de tourisme de Villedieu Intercom. dernière mise à jour : 2021-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Étiquettes évènement : Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles 8 Place des Costils Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville 48.83709#-1.22097