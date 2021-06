Villecerf Villecerf Seine-et-Marne, VILLECERF Balade sur les rives de l’Orvanne Villecerf Villecerf Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Villecerf, le samedi 26 juin à 14:00

réalisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villecerf

Sortie gratuite, inscription obligatoire

Sortie le long de la rivière pour découvrir la faune associée

2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T16:00:00

