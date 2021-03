Mériel Moulin de la Naze Mériel, Val-d'Oise Balade sur le thème de l’eau et les pierres menée par Michel Saintoul, guide au PNR Moulin de la Naze Mériel Catégories d’évènement: Mériel

Val-d'Oise

Moulin de la Naze, le samedi 5 juin à 14:00

**Venez découvrir la richesse de notre village et du parc naturel du Vexin dans une balade historique.**

Le site de notre village a intéressé les hommes depuis des siècles parce que, juste en dessous des riches terres à blé, il proposait la pierre pour construire et l’eau pour les usages domestiques et pour actionner les moulins. À partir de celui de la Naze, nous vous invitons à une (re)découverte de ces anciens usages à partir des traces qu’ils nous ont laissées.

Entrée libre, prévoir de bonnes chaussures

Venez découvrir la richesse de notre village et du parc naturel du Vexin dans une balade historique. Moulin de la Naze Rue du Chemin Morel 95760 Valmondois Mériel Val-d'Oise

