Loir en Vallée Sarthe Loir en Vallée Venez apprécier une balade dans les jardins accompagnée d’une lecture de textes sur l’art du jardin à travers les temps (poèmes, textes littéraires ou historiques). Cette visite-lecture est animée par Sabine Delaunay, guide-conférencière et Benjamin Bédouin, joueur de cornet à bouquin.

Lieu de RDV : entrée du château de Bazouges.

Tarif : 5 €, – de 15 ans et demandeurs d’emploi : 3 €, – de 5 ans : gratuit

Réservation souhaitée à l'Office de tourisme de la Vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.

