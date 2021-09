Cazères Maison Garonne Cazères, Haute-Garonne Balade pleine de poésie “Nous avons fait la nuit” Maison Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Balade pleine de poésie “Nous avons fait la nuit” Maison Garonne, 16 octobre 2021, Cazères. Balade pleine de poésie “Nous avons fait la nuit”

le samedi 16 octobre à Maison Garonne

Le projet régional de valorisation du patrimoine Pierres insolites revient à Cazères avec la Compagnie Satellite pour une balade pleine de poésie!

Gratuit – tout public

Balade nocturne dans Cazères Maison Garonne 2 rue du quai notre dame 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne

2021-10-16T11:30:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-16T17:30:00 2021-10-16T18:30:00

