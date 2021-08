Saint-Régis-du-Coin Saint-Régis-du-Coin Loire, Saint-Régis-du-Coin Balade plantes et confection de tisanes sauvages Saint-Régis-du-Coin Saint-Régis-du-Coin Catégories d’évènement: Loire

Balade plantes et confection de tisanes sauvages 2021-08-07 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-07

Saint-Régis-du-Coin Loire Saint-Régis-du-Coin Partons sur les chemins à la découverte des plantes sauvages de nos contrées. Déterminations, anecdotes, recettes et cueillette. Confection et dégustation de tisanes avec possibilité de ramener ses plantes.

3-4 km / Niveau facile.

Inscription obligatoire. felicienbros@hotmail.fr +33 6 12 05 74 52 https://prestataire-billet.for-system.com/z8501e4f112712x112712_fr-Felicien-Bros-Activites-de-Pleine-Nature.aspx?Param/IdProprio=10119 dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de Tourisme du Pilat

