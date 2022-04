Balade Nocturne Etoiles Filantes La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Chapelle-aux-Naux

Balade Nocturne Etoiles Filantes La Chapelle-aux-Naux, 20 août 2022, La Chapelle-aux-Naux. Balade Nocturne Etoiles Filantes La Chapelle-aux-Naux

2022-08-20 20:00:00 – 2022-08-20 00:00:00

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire La Chapelle-aux-Naux 60 EUR 60 60 20h30 Apéro pour faire connaissance

21h30 Départ à cheval pour une balade de 2h au pas, sous les étoiles 20h30 Apéro pour faire connaissance

21h30 Départ à cheval pour une balade de 2h au pas, sous les étoiles secretariat.tourainecheval@gmail.com +33 2 47 82 26 29 20h30 Apéro pour faire connaissance

21h30 Départ à cheval pour une balade de 2h au pas, sous les étoiles La Chapelle-aux-Naux

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, La Chapelle-aux-Naux Autres Lieu La Chapelle-aux-Naux Adresse Ville La Chapelle-aux-Naux lieuville La Chapelle-aux-Naux Departement Indre-et-Loire

La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-aux-naux/

Balade Nocturne Etoiles Filantes La Chapelle-aux-Naux 2022-08-20 was last modified: by Balade Nocturne Etoiles Filantes La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux 20 août 2022 Indre-et-Loire La Chapelle-aux-Naux

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire