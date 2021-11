Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise, Saint-Leu-d'Esserent Balade nature entre villages et nature à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

Balade nature entre villages et nature à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, 8 décembre 2021, Saint-Leu-d'Esserent. Balade nature entre villages et nature à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent

2021-12-08 13:30:00 – 2021-12-08 16:30:00

Saint-Leu-d’Esserent Oise Annie Ocana, guide nature, vous emmène à travers des paysages variés pour observer la faune et la flore qui se cachent le long des sentiers.

L’occasion de comprendre comment ces communes se sont développées au fil du temps, façonnées par l’homme à travers les siècles. (Durée 3h, 9km)

Chaussures adaptées à la marche recommandées.

Tout public dès 8 ans. Sur réservation : annieocana@orange.fr / 06 10 84 83 41 / www.decouvertenaturepatrimoine.com Annie Ocana, guide nature, vous emmène à travers des paysages variés pour observer la faune et la flore qui se cachent le long des sentiers.

L’occasion de comprendre comment ces communes se sont développées au fil du temps, façonnées par l’homme à travers les siècles. (Durée 3h, 9km)

Chaussures adaptées à la marche recommandées.

Tout public dès 8 ans. Sur réservation : annieocana@orange.fr / 06 10 84 83 41 / www.decouvertenaturepatrimoine.com Annie Ocana, guide nature, vous emmène à travers des paysages variés pour observer la faune et la flore qui se cachent le long des sentiers.

L’occasion de comprendre comment ces communes se sont développées au fil du temps, façonnées par l’homme à travers les siècles. (Durée 3h, 9km)

Chaussures adaptées à la marche recommandées.

Tout public dès 8 ans. Sur réservation : annieocana@orange.fr / 06 10 84 83 41 / www.decouvertenaturepatrimoine.com Saint-Leu-d’Esserent

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Leu-d'Esserent Autres Lieu Saint-Leu-d'Esserent Adresse Ville Saint-Leu-d'Esserent lieuville Saint-Leu-d'Esserent