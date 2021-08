Montrabé Zone de loisirs de Malpas Haute-Garonne, Montrabé Balade Nature Ecocitoyenne Zone de loisirs de Malpas Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

RDV à 9h45 au parking de Malpas (côté allée de l’Autan). Promenade commentée le long de la Sausse, avec l’association Arbres et Paysages d’Autan qui apportera des explications sur les arbres et arbustres rencontrés. Le Conseil Municipal de Jeunes présentera sa Charte Ecocitoyenne. La visite se terminera à Longueterre, au jardin de l’association Les Jardiniers de Montrabé. – _Port du masque et respect des gestes barrières_ – Promenade, visite commentée Zone de loisirs de Malpas allée de l’Autan 31 montrabé Montrabé Haute-Garonne

