Fretin Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy Fretin, Nord Balade naturaliste : oiseaux d’eau Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy Fretin Catégories d’évènement: Fretin

Nord

Balade naturaliste : oiseaux d’eau Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy, 27 juillet 2021, Fretin. Balade naturaliste : oiseaux d’eau

Marais de Fretin, Impasse Max Dormoy, le mardi 27 juillet à 14:00

Sous forme de stand ou de rallye, choisissons la méthode qui nous correspond le mieux et découvrons les oiseaux d’eau et leur mode de vie. Pour le stand, selon le temps que vous disposez, venez apprécier les détails visuels des oiseaux du Marais à la longue vue, vous pourrez observer les Martins pêcheurs, les Foulques macroule, les Tadornes de Belon ou encore les Cygnes. Si vous avez un peu plus de temps, venez faire le tour du Marais en répondant à des questions concernant les oiseaux d’eau… Vous ne verrez plus les lieux, ni les différentes espèces évoquées de la même façon. Animation gratuite et à destination des familles. Rendez-vous à 14 sur le parking, impasse Marx Dormoy à Fretin Durée 2h

Animation gratuite à destination du public familial.

A la découverte des oiseaux d’eau du Marais de Fretin Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy 59273 Fretin Fretin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fretin, Nord Autres Lieu Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy Adresse 59273 Fretin Ville Fretin lieuville Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy Fretin