Dans notre région légèrement plus froide et plus humide que le reste de la France, les reptiles sont cantonnés aux habitats les plus chauds, souvent d’origine humaine (muret, voie ferrée, terril…). C’est le cas des anciennes voies ferrées, comme celles que l’on trouve à Roubaix, qui font partie de la trame verte et bleue de la métropole. Cette trame verte a ainsi permis l’arrivée et l’installation des reptiles en milieu urbanisé. Quelles espèces de reptiles peut-on observer dans la métropole ? D’où viennent-elles ? Comment sont-elles arrivées ici ? Quel est leur impact sur l’environnement ? C’est ce à quoi nous essaierons de répondre en partant à leur découverte lors d’une balade naturaliste. Rendez-vous à 14h30 – 202 Grande Rue à Roubaix. Balade grauite animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de l’environnement, à destination du public familial. Uniquement sur réservation, par mail à : [[resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr)](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

Animation gratuite à destination du public familial. Uniquement sur réservation, par mail à : resanature@lillemetropole.fr

Lézards, serpents, tortues… autant d’animaux très anciens dont l’origine remonte aux dinosaures. Maison de l’eau,de la pêche et de la nature 202 Grande rue 59170 Roubaix Roubaix Nord Nord

