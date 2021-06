Villeneuve-d'Ascq Relais Nature du Val de Marque Nord, Villeneuve-d'Ascq Balade naturaliste : les papillons de nuit Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Relais Nature du Val de Marque, le mardi 3 août à 22:30

De 22h30 à 0h30, sur un grand drap blanc tendu devant une lampe, vous pourrez observer les nombreux papillons de nuit venus s’y poser (noctuelles, géomètres, sphinx, bombyx…). Beaucoup d’autres insectes sont aussi présents (coccinelles, punaises, hyménoptères…). Rendez-vous à 22h30 au Relais Nature du Val de Marque, Ferme du Héron. Animation gratuite à destination du public familial, pour petits et grands. Uniquement sur réservation par mail à : [resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

Animation gratuite à destination du public familial. Uniquement sur réservation, par mail à : resanature@lillemetropole.fr

Avec Vincent Gavériaux, venez découvrir et observez sur le terrain le vaste monde des papillons nocturnes. Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

