Rue de l’église, Fromelles, le dimanche 20 juin à 10:00

L’été pointe tout doucement le bout de son nez, et avec lui, les oiseaux et les fleurs des champs et des prairies. Leur objectif : séduire un partenaire pour les uns, les pollinisateurs pour les autres. Rendez-vous à 10h devant l’église St Jean Baptiste, rue de l’Eglise à FROMELLES. Animation gratuite à destination du public familial. Réservation obligatoire par mail à : [resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité.

Partons, le temps d’une balade, en immersion sur un véritable site de rencontres de la faune et de la flore. Rue de l’église,Fromelles rue de l’église, Fromelles Fromelles Nord

2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T12:00:00

