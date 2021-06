Tourcoing Pont du Halot Nord, Tourcoing Balade naturaliste : entre nature et pierres Pont du Halot Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Pont du Halot, le samedi 26 juin à 14:30

Riche d’un patrimoine varié, cette balade vous fera transiter du Congo au Taj Mahal, vous initiera à la toponymie des lieux, vous ravivera de souvenirs croustillants sur les ponts. Rendez-vous à 14h30, pont du Halot, rue du Halot à TOURCOING. Balade gratuite à destination du public familial, animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature. Réservation obligatoire par mail à : [[resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr)](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité.

Animation gratuite à destination du public familial. Uniquement sur réservation, par mail à : resanature@lillemetropole.fr

À travers les siècles, de sa première mention à aujourd’hui, cédez au charme d’une langue d’eau qui pénètre au cœur de Tourcoing. Pont du Halot 83 Rue du Halot, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2021-06-26T14:30:00 2021-06-26T16:30:00

