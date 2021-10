Ploëzal Ploëzal Côtes-d'Armor, Ploëzal Balade mycologique Ploëzal Ploëzal Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploëzal

Balade mycologique Ploëzal, 24 octobre 2021, Ploëzal. Balade mycologique 2021-10-24 10:00:00 – 2021-10-24

Ploëzal Côtes d’Armor Ploëzal Récolte et étude de quelques champignons du Domaine. Une sortie encadrée par des mycologues de la Société mycologique des Côtes d’Armor pour partir à la recherche des champignons dans leur environnement, observer la diversité des formes, commenter espèces rencontrées, découvrir leur mode de vie. Rendez-vous donné à la cale du Domaine. chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr +33 2 96 95 62 35 https://larochejagu.fr/ Récolte et étude de quelques champignons du Domaine. Une sortie encadrée par des mycologues de la Société mycologique des Côtes d’Armor pour partir à la recherche des champignons dans leur environnement, observer la diversité des formes, commenter espèces rencontrées, découvrir leur mode de vie. Rendez-vous donné à la cale du Domaine. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploëzal Autres Lieu Ploëzal Adresse Ville Ploëzal lieuville 48.73297#-3.15394