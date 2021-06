Boussay Boussay Boussay, Indre-et-Loire Balade musicale – concert de cuivres Boussay Boussay Catégories d’évènement: Boussay

Indre-et-Loire

Balade musicale – concert de cuivres Boussay, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Boussay. Balade musicale – concert de cuivres 2021-07-15 18:00:00 – 2021-07-15 20:00:00

Boussay Indre-et-Loire Boussay Concert de cuivre par le quintette Magnifica autour du thème de l’eau. Autour des douves les musiciens interpréteront des œuvres variées, dont la water music de Haendel, et des conteurs vous raconterons quelques histoires du château.

