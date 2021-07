Île-Tudy Île-Tudy Finistère, Île-Tudy Balade Kayak sur le rivière de Pont l’Abbé Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Balade Kayak sur le rivière de Pont l'Abbé Île-Tudy, 14 août 2021-14 août 2021, Île-Tudy. Balade Kayak sur le rivière de Pont l'Abbé 2021-08-14 08:30:00 – 2021-08-14 11:00:00 Rue des Courlis Base nautique

Île-Tudy Finistère Île-Tudy

Île-Tudy Finistère Île-Tudy Depuis la pointe de l’Île-Tudy, remontez la rivière de Pont l’abbé en longeant l’Île Garo jusqu’à Rosquerno. Partez à la découverte de cette ria en profitant pleinement des paysages somptueux. Une alliance originale du sport et de la nature.12

Limitée à 14 personnes (+ 12 ans) sachant nager. Prévoir coupe-vent et chaussures ne craignant par l’eau ! animation.nature@ccpbs.fr +33 7 88 09 14 01 Depuis la pointe de l’Île-Tudy, remontez la rivière de Pont l’abbé en longeant l’Île Garo jusqu’à Rosquerno. Partez à la découverte de cette ria en profitant pleinement des paysages somptueux. Une alliance originale du sport et de la nature.12

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Île-Tudy Adresse Rue des Courlis Base nautique Ville Île-Tudy lieuville 47.84679#-4.16675