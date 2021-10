Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude, Lézignan-Corbières BALADE HISTORIQUE – AU CHATEAU DE SERAME Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières Ancienne seigneurie puis fief historique de la famille d’Exéa depuis 1799, découvrez un site impressionnant avec son château et son jardin privatif.

Au programme à partir de 11h : une découverte exclusive du site ponctuée d’anecdotes historiques.

La matinée se terminera dans le caveau du château avec une dégustation des différentes cuvées et un repas champêtre.

Sur réservation 24 heures à l’avance. contact@familledexea.fr +33 7 86 71 68 46 https://www.chateaudeserame.net/ Lézignan-Corbières

