MillauMillau Millau Millau Aveyron, Millau Balade gourmande et insolite Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Balade gourmande et insolite Millau Millau, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, MillauMillau. Balade gourmande et insolite 2021-07-07 – 2021-07-07

Millau Aveyron Millau Aveyron Destination Aveyron Place de la Capelle Millau Quoi de mieux pour savoir où l’on se trouve que de découvrir ce que l’on mange ? Vous apprécierez le mélange entre visite guidée et dégustations de produits locaux au coeur du centre ancien.

Durée 2h niveau facile /à pied Possibilité de visite privatisée sur demande.

Le mercredi du 7 juillet au 1er septembre 2021 de 10h à 12h contact@destinationaveyron.com +33 6 28 06 12 24 http://www.destinationaveyron.com/ Quoi de mieux pour savoir où l’on se trouve que de découvrir ce que l’on mange ? Vous apprécierez le mélange entre visite guidée et dégustations de produits locaux au coeur du centre ancien.

Durée 2h niveau facile /à pied Possibilité de visite privatisée sur demande.

Le mercredi du 7 juillet au 1er septembre 2021 de 10h à 12h Destination Aveyron dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Millau Étiquettes évènement : Autres Lieu Millau Millau Adresse Ville MillauMillau lieuville 44.1#3.0812