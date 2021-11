Le Russey Le Russey Doubs, Le Russey Balade gourmande des Gentianes Le Russey Le Russey Catégories d’évènement: Doubs

Le Russey

Balade gourmande des Gentianes Le Russey, 25 septembre 2022, Le Russey. Balade gourmande des Gentianes Le Russey

2022-09-25 09:30:00 – 2022-09-25 19:00:00

Le Russey Doubs Le Russey 16 EUR Petits et grands sont conviés à une sortie sur un parcours de 12 km. 5 haltes sont prévues pour déguster à chaque fois un plat et une boisson. https://www.cdflerussey.com/balade-gourmande-des-gentianes Petits et grands sont conviés à une sortie sur un parcours de 12 km. 5 haltes sont prévues pour déguster à chaque fois un plat et une boisson. Le Russey

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Le Russey Autres Lieu Le Russey Adresse Ville Le Russey lieuville Le Russey