Balade gourmande d’automne Plougasnou, 1 octobre 2021, Plougasnou.

Balade gourmande d’automne 2021-10-01 10:00:00 – 2021-10-01 12:00:00 Maison de la Mer 1 rue de l’Abbesse

Plougasnou Finistère

Balade gourmande d’automne vendredi 01 octobre de 10h à 12h.

Approcher notre paysage à travers sa végétation et sa saison. Cateline vous guidera à la découverte et la cueillette de ce que peut nous offrir la nature, ici, en automne. Elle partagera quelques recettes et une petite dégustation. Exploration de Creïz ar Vrac’h entre Saint-Jean-du-Doigt et Guimaec.

5€, gratuit pour les adhérents (5€ l’adhésion).

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements auprès de l’association : 06.51.11.94.20

animations@projets-echanges-developpement.net

+33 6 51 11 94 20 http://projets-echanges-developpement.net/site/qui-sommes-nous/contacts/

Balade gourmande d’automne vendredi 01 octobre de 10h à 12h.

Approcher notre paysage à travers sa végétation et sa saison. Cateline vous guidera à la découverte et la cueillette de ce que peut nous offrir la nature, ici, en automne. Elle partagera quelques recettes et une petite dégustation. Exploration de Creïz ar Vrac’h entre Saint-Jean-du-Doigt et Guimaec.

5€, gratuit pour les adhérents (5€ l’adhésion).

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements auprès de l’association : 06.51.11.94.20

animations@projets-echanges-developpement.net

dernière mise à jour : 2021-09-23 par