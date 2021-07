Baroville Baroville Aube, Baroville Balade gourmande dans les vignes Baroville Baroville Catégories d’évènement: Aube

Baroville

Balade gourmande dans les vignes Baroville, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Baroville. Balade gourmande dans les vignes 2021-10-01 10:30:00 – 2021-06-05

Baroville Aube Baroville 39 Eur contact@champ-etiennefourrier.fr +33 3 25 27 15 75 https://www.champ-etiennefourrier.com/wp/balade-gourmande-samedi-5-juin-2021/?fbclid=IwAR1mDyMYasd7BMVdxjhGDfmjB2fAKiLuci07kbj7W9EeeWL4N8_WCArL38o dernière mise à jour : 2021-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Baroville Étiquettes évènement : Autres Lieu Baroville Adresse Ville Baroville lieuville 48.19604#4.72531