Balade gourmande au Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Catégories d’évènement: Conne-de-Labarde

Dordogne

Balade gourmande au Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde, 1 juillet 2022, Conne-de-Labarde. Balade gourmande au Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

2022-07-01 – 2022-09-30

Conne-de-Labarde Dordogne Conne-de-Labarde Balade Gourmande : 1er Juillet au 30 Septembre : Balade balisée au cœur de notre domaine avec un sac à dos pique-nique composé de produits du terroir. Payant et sur réservation obligatoire. Balade Gourmande : 1er Juillet au 30 Septembre : Balade balisée au cœur de notre domaine avec un sac à dos pique-nique composé de produits du terroir. Payant et sur réservation obligatoire. +33 5 53 58 34 31 Balade Gourmande : 1er Juillet au 30 Septembre : Balade balisée au cœur de notre domaine avec un sac à dos pique-nique composé de produits du terroir. Payant et sur réservation obligatoire. Vignoble des Verdots

Conne-de-Labarde

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Conne-de-Labarde, Dordogne Autres Lieu Conne-de-Labarde Adresse Ville Conne-de-Labarde lieuville Conne-de-Labarde Departement Dordogne

Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conne-de-labarde/

Balade gourmande au Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 2022-07-01 was last modified: by Balade gourmande au Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde 1 juillet 2022 Conne-de-Labarde Dordogne

Conne-de-Labarde Dordogne