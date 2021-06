Crêts en Belledonne Crêts en Belledonne Crêts en Belledonne, Isère Balade et animation autour des plantes comestibles Crêts en Belledonne Crêts en Belledonne Catégories d’évènement: Crêts en Belledonne

Isère

Balade et animation autour des plantes comestibles Crêts en Belledonne, 23 juin 2021-23 juin 2021, Crêts en Belledonne. Balade et animation autour des plantes comestibles 2021-06-23 – 2021-06-23 Saint-Pierre-d’Allevard Refuge du Crêt du Poulet

Crêts en Belledonne Isère Crêts en Belledonne EUR 25 25 Lors du balade en famille, entre amis ou même seul venez découvrir des animations autour des plantes comestibles refugeducretdupoulet@gmail.com https://refugeducretdupoulet.fr/ Lors du balade en famille, entre amis ou même seul venez découvrir des animations autour des plantes comestibles

Détails Catégories d’évènement: Crêts en Belledonne, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Crêts en Belledonne Adresse Saint-Pierre-d'Allevard Refuge du Crêt du Poulet Ville Crêts en Belledonne lieuville 45.3289#6.06