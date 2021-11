Bouliac Bouliac Bouliac, Gironde Balade enchantée à Bouliac Bouliac Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

Gironde

Balade enchantée à Bouliac, 5 décembre 2021, Bouliac.

Bouliac, le dimanche 5 décembre à 14:00

Cette balade accompagnée de 4 km le long du GR® de Bordeaux Métropole, ponctuée d’interventions artistiques et scientifiques, ne revêt aucune difficulté particulière et est accessible à partir de 7 ans, à condition d’être bien chaussé. Tout public à partir de 7 ans, sur réservation _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur réservation

Seconde balade enchantée du week-end avec une sortie en rive droite. Bouliac Bouliac Bouliac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T17:00:00

