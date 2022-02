Bal!ade en Boischaut : Musique : Jayy in Morlac Joshua Perez Trio Morlac Morlac Catégories d’évènement: Cher

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 21:30:00

Morlac Cher Morlac 8 EUR Venez découvrir un jeune trio qui s’inscrit dans la lignée de l’histoire du jazz manouche (de Django à Bireli !).

