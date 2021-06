Bal!ade en Boischaut : Cabaret swing « Jour de fête » Maisonnais, 11 août 2021-11 août 2021, Maisonnais.

Bal!ade en Boischaut : Cabaret swing « Jour de fête » 2021-08-11 21:00:00 – 2021-08-11

Maisonnais Cher Maisonnais

21h. Trois silhouettes se découpent dans le halo. Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle est accompagnée de Léon, guitariste gavroche et de Diego, dandy à la contrebasse. Chargé de peps et de bonne humeur, le trio nous entraîne dans un cabaret insolite, piochant joyeusement dans le répertoire de la chanson française swing et java, alternant textes réalistes et chansons fantaisistes, tubes intemporels et pépites tombées dans l’oubli. Des saynètes cultes du cinéma d’entre-deux-guerres (Hôtel du Nord, Les enfants du paradis,…) et des moments de jeux avec le public viennent agrémenter ce voyage musical. Un spectacle plein de fougue et de fraicheur, pour tous les jeunes d’hier et d’aujourd’hui ! Réservations 02.48.61.39.89

