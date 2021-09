La Charité-sur-Loire Prieuré de La Charité / Cité du Mot La Charité-sur-Loire, Nièvre Balade des mots dits Prieuré de La Charité / Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

le samedi 18 septembre à Prieuré de La Charité / Cité du Mot

Avec deux guides peu ordinaires, les mots « écrits » sur les murs, les vitrines et les trottoirs deviennent des mots « dits ». De ces mots dits, d’autres mots suivent, puis des poèmes et des chansons.

Réservation conseillée | Départ devant l’Office de tourisme

Une balade joviale et décalée ! Prieuré de La Charité / Cité du Mot 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Nièvre

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

