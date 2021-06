Wattignies wattignies rue de l'yser Nord, Wattignies Balade découverte Wattignies et Templemars wattignies rue de l’yser Wattignies Catégories d’évènement: Nord

wattignies rue de l’yser, le samedi 10 juillet à 10:00

Samedi 10 juillet 2021 Balade permettant de visiter les parties anciennes des vieux villages de Wattignies et Templemars ainsi que les paysages qui les entourent. Les églises, les lieux d’histoire, les champs captants, fermes et maisons anciennes. (6km). De 14h00 à 17h00 Tarif adhérent gratuit / non adhérent 6€ Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription Réservation au 09 72 52 85 03

2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T12:30:00

