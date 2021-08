Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles - point de départ communiqué par l'association à l'inscription Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Balade-découverte « le monde des insectes » Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, le mercredi 22 septembre à 14:00

Allons à la rencontre du monde fascinant des insectes au cours d’une balade naturaliste en famille ! Venez découvrir les richesses du Parc des Jalles. Un écrin de verdure qui s’étend sur une surface de près de 6 000 hectares d’espaces naturels et agricoles en continu, sur 9 communes du nord-ouest de la Métropole. On y rencontre une grande diversité de paysages abritant des sites écologiques remarquables et une biodiversité rare.

Gratuit – Sur inscription obligatoire sur le site internet de l’Ecosite du Bourgailh

Parc des Jalles – Balade-découverte « le monde des insectes » animée par l'Ecosite du Bourgailh

2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T16:00:00

