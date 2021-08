Saint-Julien-d'Ance Saint-Julien-d'Ance Haute-Loire, Saint-Julien-d'Ance Balade découverte: La coulée de Bourianne Saint-Julien-d’Ance Saint-Julien-d'Ance Catégories d’évènement: Haute-Loire

Balade découverte: La coulée de Bourianne 2021-08-05 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-05 17:00:00 17:00:00

Par Rémy Désécures, animateur nature

Cette balade vous conduira au sommet de l’impressionnante « coulée de lave » de Bourianne. En chemin, l’histoire géologique de ce lieu singulier vous sera dévoilée.

* Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés dernière mise à jour : 2021-08-02 par

